Galatasaray 'dan yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tebrik mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda ""Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi’ye ve Yönetim Kurulu’na yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı paylaşım...

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Seçime Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulları Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Saruhan Cibara ve Dikran Gülmezgil ile Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur da katıldı.

Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi’ye ve Yönetim Kurulu’na yeni görevlerinde başarılar dileriz.