Galatasaray önümüzdeki sezon 8 yabancının oynatılması kararının iptali için itiraz etti. Yapılan açıklamada, "TFF'nin 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlaması kararının iptali için, TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulmuştur" denildi.