Galatasaray'dan yabancı için Tahkim'e itiraz

Galatasaray önümüzdeki sezon 8 yabancının oynatılması kararının iptali için itiraz etti. Yapılan açıklamada, "TFF'nin 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlaması kararının iptali için, TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulmuştur" denildi.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 08:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan yabancı için Tahkim'e itiraz

Galatasaray önümüzdeki sezon 8 yabancının oynatılması kararının iptali için itiraz etti. Yapılan açıklamada, "TFF'nin 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlaması kararının iptali için, TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulmuştur" denildi.

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