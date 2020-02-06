Süper Lig'in 20'inci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Galatasaray'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı.

Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.

Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar, birkaç senedir gündeme gelen Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor.

Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu Galatasaray'ın girişimde bulunacağı iddia edildi.Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Shaqiri, geçtiğimiz aylarda daha oynamak istemediğini belirtirken, yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi.

Shaqiri ile ismi geçen kulüpler arasında Galatasaray da yer alırken, İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı.

GALATASARAY İHTİMALİ YÜKSEK!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Shaqiri'nin sezon sonunda daha fazla oynayacağı bir takıma gideceği ve bu kulübün Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Shaqiri'yi daha önce de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Shaqiri bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de 6 maçta görev yaparken, 1 gol attı. 28 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor. (Sabah)