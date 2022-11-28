Galatasaray , Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoper için tavrını belirledi. İspanya, İtalya ve İngiltere hayali olan Nelsson’da gelecek teklifler için yönetim planını yaptı. Sezon başı Sevilla’nın 15+3 milyon Euro’luk teklifini reddeden Cimbom'un transfer için tek şartı var. İşte detaylar...









ASLAN KUVVET VE PAS ÇALIŞTI

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kuvvet ve pas antrenmanı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

YILDIZ FUTBOLCUDAN G.SARAY MESAJI

Cim-Bom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız golcü için girişimleri sürüyor. Galatasaray'ın menajeriyle görüşüp pazarlıklarında mesafe kat ettiği tecrübeli golcüden de mesajı aldı. Kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray’ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele’nin yakın çevresine “Avrupa’dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim” dediği öğrenildi.

SEFEROVİC SINIFTA KALDI

Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig 'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.

OKAN BURUK ENDİŞELİ

Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı. O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsa bir endişe taşıyor. Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

TAVİZ YOK!

Victor Nelsson, Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao’yu da alan Sevilla Kulübü’nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon Euro’ydu. Bu teklife ‘hayır’ diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.









YÖNETİM PAZARLIĞA KAPALI

Hürriyet'in haberine göre; Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud’nun maç sonunda “Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu” açıklaması ile takdirini kazanan Nelsson vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier Lig hayali olan Nelsson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı kırmızılılar devre arasında pazarlığa kapalı olacak.

1.5 YILDA 3.5 KAT KAZANDIRACAK

Ve sarı kırmızılı kulüp Nelsson’un transferinin tek şartı olarak kontratında yer alan ‘25 milyon Euro’luk fesih bedelini’ çözüm formülü olarak gösterecek. Galatasaray’a, 1.5 yıl önce 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Nelsson’un kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon Euro yazılmıştı. Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcunun transferine ancak fesih bedeli yatırılırsa onay verecek. Satış gerçekleşirse Nelsson kulübe 1.5 yılda 3.5 kat para kazandırmış olacak.

MAÇ SONU GiROUD VE RABiOT TEBRiK ETTi

Victor Nelsson, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 2-1 sona eren mücadelede Giroud’yu başarıyla marke eden Nelsson’u maç sonunda orta sahada tebrik eden isimlerden biri Rabiot oldu. Gruptaki ilk maçta Avustralya’ya iki gol kaydeden Giroud ise 90 dakikada skor üretememesi ile alakalı “Bugün gol atamamamın sebebi Danimarka defansındaki sarı kafalı çocuktu” diyerek Nelsson’dan övgüyle bahsetti.

FRANSA MAÇI PERFORMANSI

69 İsabetli Pas (%93)

3 İsabetli Uzun Pas (%100)

4 Kazanılan Hava Topu

3 Sahipsiz top kazanma

2 Pas arası