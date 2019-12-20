Yaz transfer döneminde menajer Özgün Koyutürk'le çalışan Galatasaray, Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'yi kiralarken, Radamel Falcao'yu da kadrosuna katmıştı. Ancak bu üç isimden de beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon iş yaptığı menajer William D'Avila ile tekrar çalışma kararı aldı. Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışından Galatasaray'ın 25 milyon Euro kazanmasını sağlayan D'Avila, menajerliğini yaptığı Henry Onyekuru ve Emre Kılınç'ı da sarıkırmızılı takıma getirecek.

WILLIAM D'AVILA ONYEKURU'YU İKNA ETTİ

Onyekuru'nun bir buçuk yıllığına kiralanması konusunda Monaco'yu ikna eden D'Avila, Galatasaray'ın FFP'ye takılmaması için 2.5 milyon Euro kiralama bedelini yeni sezonda ödetecek. Ocak ayında Onyekuru'yu kavuşacak Galatasaray, Haziran ayında ise Emre Kılınç'ı bedavaya kadrosuna katacak. Sivasspor'la sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Emre'nin devre arası transferine kulübünden izin çıkmadı. Sezonu Sivasspor'da tamamlayacak milli futbolcuyla Galatasaray'ın ön protokol imzaladığı öğrenildi.

KANATLARDAKİ BOŞLUK DOLACAK

Genç ve hızlı hücum oyuncusu eksikliğini hisseden Fatih Terim'in Onyekuru ve Emre Kılınç hamleleriyle eli rahatlayacak. Sağ ayağını kullanan 22 yaşındaki Onyekuru sol açıkta oynamayı seviyor. 25 yaşındaki solak Emre her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Kaynak: Mehmet Özcan / Sabah