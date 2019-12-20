Galatasaray'dan UEFA için Onyekuru ayarı!
Yeniden menajer William D’Avila ile çalışmaya başlayan Galatasaray, transferde FFP barajını da aşacak. Nijeryalı Onyekuru'yu 1.5 sezon kiralamak için Monaco’yu ikna eden D’Avila, FFP’ye takılmamak adına 2.5 milyon Euro’luk bedeli yeni sezonda ödetecek. Herkesin peşinde olduğu Emre Kılınç ile de ön protokol yapıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kılınç bedelsiz geliyor.
Yaz transfer döneminde menajer Özgün Koyutürk'le çalışan Galatasaray, Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'yi kiralarken, Radamel Falcao'yu da kadrosuna katmıştı. Ancak bu üç isimden de beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon iş yaptığı menajer William D'Avila ile tekrar çalışma kararı aldı. Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışından Galatasaray'ın 25 milyon Euro kazanmasını sağlayan D'Avila, menajerliğini yaptığı Henry Onyekuru ve Emre Kılınç'ı da sarıkırmızılı takıma getirecek.
WILLIAM D'AVILA ONYEKURU'YU İKNA ETTİ
Onyekuru'nun bir buçuk yıllığına kiralanması konusunda Monaco'yu ikna eden D'Avila, Galatasaray'ın FFP'ye takılmaması için 2.5 milyon Euro kiralama bedelini yeni sezonda ödetecek. Ocak ayında Onyekuru'yu kavuşacak Galatasaray, Haziran ayında ise Emre Kılınç'ı bedavaya kadrosuna katacak. Sivasspor'la sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Emre'nin devre arası transferine kulübünden izin çıkmadı. Sezonu Sivasspor'da tamamlayacak milli futbolcuyla Galatasaray'ın ön protokol imzaladığı öğrenildi.
KANATLARDAKİ BOŞLUK DOLACAK
Genç ve hızlı hücum oyuncusu eksikliğini hisseden Fatih Terim'in Onyekuru ve Emre Kılınç hamleleriyle eli rahatlayacak. Sağ ayağını kullanan 22 yaşındaki Onyekuru sol açıkta oynamayı seviyor. 25 yaşındaki solak Emre her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Kaynak: Mehmet Özcan / Sabah