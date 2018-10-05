UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Mahkemesi, Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmayı incelemişti. Kurul, Finansal Fair Play Komitesi'nden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etmişti. Sarı-Kırmızılı kulüp bu konuda resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Bu haberi de okudular UEFA'dan son dakika Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın açıklaması şöyle;

UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.