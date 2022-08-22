UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan Portekiz ekibi Benfica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da U20 Copa Libertadores galibi Penarol ile U20 Intercontinental Cup'ta karşı karşıya geldi. İki kıtanın genç şampiyonları arasında ilk kez düzenlenen mücadeleyi Galatasaray 'ın gözlemcileri de yerinde takip etti.

İlk kez gerçekleşen organizasyonda kazanan Luis Semedo'nun attığı golle Benfica oldu. Fakat birçok genç oyuncu başarılı performanslarıyla gözlem altındaydılar.

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, organizasyona ilişkin açıklamalar yaparken dünyanın farklı yerlerinden birçok gözlemciyi ağırladıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya ve İtalya'dan gözlemcilerden bahsederken kulüp adı olarak da Bayern Münih ve Galatasaray'dan bahsetti. Bu iki takımın gözlemcilerinin de burada olduğunu belirten Ruglio, "Radardaydık. Oyuncularımızı izlemeye geldiler. Penarol antrenmanları insanları etkilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Fernando Muslera ve Lucas Torreira gibi Uruguaylı isimleri bulunduran Galatasaray'ın yeni Uruguaylı genç yetenekler için gözlemde bulunduğu belirtiliyor.