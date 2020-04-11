Galatasaray için flaş transfer iddiası... Eurosport’un Fransa muhabiri Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılılar’ın Kasımpaşa forması giyerken de kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet ile görüştüğünü öne sürdü. Premier Lig’de kötü bir sezon geçiren ve bir alt lige düşmesi beklenen Aston Villa’nın kadroda revizyona gitmeyi planladığı, Trezeguet’nin gidişine de sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde ayrıca, 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusuyla temasa geçen Sarı-Kırmızılılar’ın, Feghouli’nin satılması halinde resmi teklifin yapılacağını bildirdiği detayı da yer aldı.

‘Beşiktaş da istiyor, ama...’

Trezeguet’yi Beşiktaş’ın da istediği, ancak Galatasaray’ın rakibinden birkaç adım önde olduğu kaydedildi. Aston Villa, sezon başında yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Mısırlı futbolcu bu sezon 24 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistle oynadı.

‘Umarım transfer gerçekleşir’

Trezeguet, Kasımpaşa forması giydiği dönemde, takım arkadaşı Mbaye Diagne ile birlikte Galatasaray’a imza atması gündeme gelince, “Umarım transfer gerçekleşir” açıklamasını yapmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Finansal Fair Play bütçesinden kalan paranın tamamını Diagne için kullanınca, devre arasındaki transfer çalışması suya düşmüştü.