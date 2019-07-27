Yaz transfer döneminde kadrosuna bir ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Soccer Link adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılı kulübün Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Cezayirli futbolcu Ismael Bennacer'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığını yazdı.

Haberde Galatasaray yöneticilerinin sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Bennacer'in transferi konusunda son derece ısrarcı olduğu ve oyuncu için Empoli'ye Milan'ınkinden daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bununla birlikte yıldız ismin Paolo Maldini'yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Milan'a gitmeye daha yakın olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler