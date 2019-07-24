Transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam eden ve takviyeleri ligin ilk haftasına yetiştirmeye çalışan Galatasaray, kritik gelişmelerle karşı karşıya. Sarı- Kırmızılılar’ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Banega, önceki gün taraftarların tepkisi sebebiyle gemileri yakarken, kulübü Sevilla da Arjantinli yıldızın yerine bir orta saha transferi daha yaptı ve Nemanja Gudelj’i renklerine bağladığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Banega’nın Sevilla’dan ayrılması için bir engel kalmadı. Galatasaray cephesi 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tangocu’nun transferini bitirmeye çalışacak.

‘Her şey çok sıcak’

Bir diğer önemli gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı. Dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes ile birlikte çalışan ve Kolombiyalı golcünün transferine dahil olan Ahmet Bulut, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bulut, ilk adımların atıldığını belirterek, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kolay değil ama adımlar atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50” dedi. Ahmet Bulut, Falcao’nun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığını ifade etti, ancak bu transferin bonservissiz gerçekleşmesinin zor olduğunu da dile getirdi.