Galatasaray’da orta saha için harekât resmen başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak transferini bitirmek amacıyla Polonya’ya çıkarma yapacak. Cim Bom’un bu transfer sürecinde işi bir hayli zor görünüyor. Özellikle Moder’le Leipzig’in de ilgilenmesi, genç oyuncunun piyasasını yükseltiyor. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışırken, Leipzig’in doğrudan bonservisle işi bitirmek istemesi, kulübü Lech Poznan’ın da iştahını kabarttı. Sarı-Kırmızılı yönetimin Polonya’ya temsilci gönderme sebebi de, zora giren sürece daha somut adımlarla ve bire bir görüşmelerle dahil olabilmek.

Maliyeti daha yüksek

Leipzig devreye girene kadar Moder’in Galatasaray’a yeşil ışık yakmış olması da, Aslan’ın iştahını kabartan bir diğer unsur. Gündemdeki diğer Polonyalı Jozwiak için de aynı görüşmede gerekli girişimler yapılacak. Genç yıldızın maliyeti, takım arkadaşı Moder’e göre daha yüksek. Sarı-Kırmızılılar kiralama talebinin Poznan cephesinde uygun görülmemesi ihtimaline karşılık yeni bir formülü de hazır tutuyor.

Çok önemli bir yatırım

Şu sıralarda Belhanda, Feghouli, Babel gibi yıldızlarını satma ihtimali bulunan Sarı- Kırmızılılar, buradan gelecek paralarla hem Kamil Jozwiak’ın hem de Jakub Moder’in doğrudan bonservislerini alma seçeneği üzerinde duruyor. İki genç yıldız hem saha içi hem de gelecek açısından önemli bir yatırım olarak görülüyor. Ancak Polonya kulübünün Moder ve Jozwiak için ne kadar bonservis talep edeceği, bu hafta yapılacak görüşmeden sonra netleşecek.





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