Galatasaray'dan sağ bek atağı... Cim Bom'un Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'i istediği tarafların görüşme halinde oldukları belirtildi. İngiliz medyasından SkySports'un haberine göre, İngiliz ekibi Yedlin'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen hala oyuncuyla temasa geçmedi. Amerikalı oyuncunun da bu tavır üzerine ayrılmayı kafasına koyduğu yazıldı.

İngiliz medyasından Express ise Galatasaray ve Yedlin'in her konuda anlaştığını, oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a geleceğini yazmıştı. Sky'daki habere göre ise taraflar henüz anlaşmadı. Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında da Yedlin'i kadrosunda görmek istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.





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