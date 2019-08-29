Uzun bir süredir Radamel Falcao'dan gelecek müjdeli habere kilitlenen Galatasaray hakkında Cezayir basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan DZ Foot adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Cim Bom, Tunus ligi ekiplerinden Esperance'ta top koşturan Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Ryan Babel'i yedekleyecek bir sol kanat oyuncusu için arayışta olduğu belirtilen Sarı Kırmızılılar'ın 27 yaşındaki futbolcuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Cezayir Milli Takımı'nda da formasını giyen Belaili, geride kalan sezonda 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 10 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler