Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'le sözleşme imzalayan, Jimmy Durmaz'ı da bugün İstanbul'a getiren Galatasaray'la ilgili Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi A Bola, Sarı Kırmızılılar'ın Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Haberde Benfica'nın sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli sağ kanat oyuncusuyla bir an evvel yollarını ayırmak istediği ve transfer için en şanslı kulübün de Galatasaray olduğu ifade edildi Salvio için devrede olan diğer takımınsa Boca Juniors olduğu öğrenildi..

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler