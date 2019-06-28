Galatasaray'dan transfer şov! Adem Büyük de açıklandı!

Ryan Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

28 Haziran 2019, Cuma 19:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan transfer şov! Adem Büyük de açıklandı!

Galatasaray Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3.500.000 TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

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