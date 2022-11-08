Spor Toto Süper Lig 'de Dünya Kupası arasına girilmesine kısa bir süre kala kurmaylar transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk maçlarda gösterilen performansın ardından ilk radikal karar alındı. Süper Lig devi yıldız futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray 'da kurmaylar sezon başında Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroya yıldız isimleri dahil etti. Sarı-kırmızılılar sezon başı transfer döneminde şu isimlerle anlaşma sağladı: Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica.

İlgili Haberler Galatasaray taraftarı sezona damga vurdu!





AYRILIKLAR YAŞANDI

Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Mbaye Diagne, Jesse Sekidika ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'dan ayrılan diğer isimler Marcao, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan oldu.

LİGDE 24 PUAN

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 müsabakada 24 puan topladı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Galatasaray rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde 10 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu performansla maç eksiğine rağmen haftayı 3'üncü sırada kapattı.

RASHICA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün formunun düşük olmasının ardından formayı Milot Rashica kaptı. Sezon başında Norwich City'den kiralanan Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 7 müsabakada forma şansı buldu. Milot Rashica rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

Galatasaray, Milot Rashica’nın bonservisini almak için harekete geçti. Sezon başında Norwich City’den bedava kiralanan 26 yaşındaki Kosovalı oyuncunun performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, bu futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verdi.

Son dönemde etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcu için Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket edildiği bildirildi. Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur’un önümüzdeki günlerde Rashica’nın bonservis pazarlıklarına başlayacağı belirtildi.

5 MİLYON 500 BİN EUROLUK TEKLİF

Sarı-kırmızılıların Rashica için 5.5 milyon euroluk bir teklif düşündüğü öğrenildi. 2025’e kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica’nın da kiralık olarak geldiği Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

Kosovalı, takımda yapılan rotasyonların ardından sağ kanatta ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına girerken, Yunus yedekler arasında oturmaya başladı. (Skorer)



