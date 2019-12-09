Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Ocak ayında yapacağı değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı.

Sarı - kırmızılıların, sezon içerisinde performansıyla eleştirilen Yuto Nagatomo'nun yerine Leipzig'te forma giyen Marcelo Saracchi'yi düşündüğü iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulundu.

Alman ekibi Leipzig'in ise bu teklife henüz yanıt vermediği, Galatasaray'ın beklemeye geçtiği belirtildi.

Uruguaylı futbolcu, bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray’da Ocak ayında gönderilecek isimlerin başında Mariano'nun olduğu öğrenildi.

Teknik heyetin bu sezon ki performansından memnun olmadığı Brezilyalı sağ bek, Aytemiz Alanyaspor maçında da vasatı geçemedi.

Devre arasında takımda yapılacak değişimin ilk halkası Mariano olacak.

Yabancı kontenjanında yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak.

Ligde kalan 3 hafta ise sağ bekte Şener Özbayraklı’nın oynaması bekleniyor.