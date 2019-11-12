12 Kasım Salı son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona istikrarsız bir şekilde başlayan Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim değişim için ocak ayını işaret etmişti. Ocak'ta Galatasaray'da transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Özellikle bazı oyuncularla yollar ayrılacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar...

BELHANDA'YA TEKLİF VAR!

Galatasaray’da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr’ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. Suudiler geçen sezon başında da bu oyuncuya talip olmuştu.

Al Nassr’ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bir satış planladığı belirtildi.

Daha önce Suudi Arabistan’a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Belhanda’nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.

Bu sezon eleştirilerin odağında olan Belhanda Süper Lig'de 7 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Skorer)

GALATASARAY MILANLI SOL BEKİ İSTİYOR

Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyanların gündeme taşıdığı habere göre devre arasında Milan'dan ayrılacak olan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i isteyen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı iddia edildi.

Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Rodriguez, bu sezon Seri A'da 4 kez Milan forması giyebildi.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği belirtiliyor. (Takvim)

FATİH TERİM'İN İLK OPERASYONU...

Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası Galatasaray'da başlayan rotasyon, değişime dönüşecek.

Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı.

Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte üç önemli zaman dilimi belirledi; milli takım arası, ocak ayına kadarki dönem ve ara transfer zamanı.

Bazı isimlere son şanslar

Milli arada çok forma şansı bulamayan oyuncular ligde forma giymeye hazır hale getirilecek. Sakatlıkları devam eden Falcao ve Şener'in de dönmesiyle forma rekabeti için daha geniş rotasyonla ocak ayına kadar takım kurmayı düşünen Terim, bu süre zarfı içerisinde herkesin bireysel performansını değerlendirecek.

Bu süre içinde oyuncuların gösterecekleri performans ara transferde satış listesine konulup konulmayacaklarını belirleyecek. Son olarak da mali kriterler çerçevesinde takıma takviyeler yapılarak 23. şampiyonluk yürüyüşü için kadro revize edilecek. (Türkiye)

GALATASARAY'DA NAGATOMO HAMLESİ!

Devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray'da ilk yolcu kesinleşti... Sarı-Kırmızılılar performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

Maaş sıkıntı olabilir...

Menajer Tukuda'nın ay sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve yönetimle görüşeceği belirlendi. Eğer Nagatomo'ya kulüp bulunamazsa sözleşme feshi gündeme gelecek. Ancak Japon yıldızın 2 milyon Euro'luk maaşı sıkıntı çıkarabilir.

Nagatomo kötü performansı nedeniyle Galatasaraylı taraftarların hedefinde. Nagatmo bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. (Takvim)