Galatasaray'da son dakika tranfser gelişmeleri büyük merak konusu! Sarı-Kırmızılı taraftarlar özellikle 6 numara ve Falcao transferlerini dört gözle bekliyor. Falcao için gişimler tüm hızıyla sürerken 6 numara içinse Bakayoko ismi gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan transfer haberleri ve tüm detaylar...

BAKAYOKO TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Tiemoue Bakayoko. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı yöneticiler Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, Bakayoko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareket transfere yeşil ışık verdiği şeklinde yorumlandı.

24 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı bir taraftarın 'Galatasaray'a gel' mesajını beğendi. Bakayoko'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BONSERVİS SORUNU

İngiliz kulübü, Bakayoko'yu bonservisiyle göndermek isterken, Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Bakayoko geçtiğimiz sezon Milan'da 42 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist ile oynadı.

GALATASARAY'DAN FALCAO FEDAKARLIĞI!

Galatasaray’da Radamel Falcao bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp adına görüşmeleri gerçekleştiren menajer Ahmet Bulut önceki gece İstanbul’a dönerken sarı-kırmızılı yöneticilere bilgilendirme yaptı.

Monaco’nun Falcao transferine izin vermesi için bir veya iki takviye yapması gerektiğini anımsatan Bulut, bonservis konusunda ise rakamı 3 milyon euroya indirdiklerini aktardı.

Ahmet Bulut’un sunumu sonrası Başkan Mustafa Cengiz transferin gerçekleşmesi talimatı verdi. Buna göre daha önce Falcao’yu kesinlikle bonservis vererek transfer etmeme eğiliminde olan sarı-kırmızılılar taraftarın da beklentisini dikkate alarak bu konuda fedakârlık yapmaya hazır.

Kolombiyalı yıldızın transferi için nakit arayışına giren yöneticilerin ilk planda Monaco’ya ve futbolcuya yapılması planlanan ödeme için girişimlere başladığı bildirildi.

Galatasaray’da Falcao transferi için bugün veya yarın net bir sonuca varılması hedefleniyor.

Kolombiyalı futbolcunun menajeri Mendes ise sarı-kırmızılı yetkililere Valencia iddialarını yalanladı.

Öte yandan Radamel Falcao’nun instagram’da, “Binlerce kişi merak ediyor. Falcao Galatasaray’da oynayacak mı?” gönderisini beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

(Milliyet)

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MALİYETİ YÜKSEK GELDİ

Milan’dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli yıldızın menajerlerinin Sarı-Kırmızılı kulüple irtibata geçerek, “Hakan Çalhanoğlu’nun transfer etmek ister misiniz?” diye sordukları öğrenildi.

Galatasaray ise önce transfer şartlarını sorarak, uygun olması halinde transferi düşünebileceklerini bildirdi. Milan yönetiminin Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep edeceğini ve kiralamayı düşünmediğini öğrenen Cim-Bom, bunun üzerine menajerlere “Hakan ile ilgilenmiyoruz” cevabını verdi.

Kaynak: Star

CUELLAR'IN GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA

Brezilya basınında yer alan haberlerde, “Cuellar, Galatasaray’ın teklifini kabul etmeye hazır. Uzun süredir Avrupa’da oynamak istiyordu. Bu onun için büyük bir fırsat” ifadelerine yer verildi.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 50 milyon euro olarak yer alan 26 yaşındaki ön libero için Galatasaray’ın 3 milyon euro teklif ettiği, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

ALİ ECE: FALCAO TRANSFERİ OLMAZSA!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Falcao ve Samatta hakkında konuşan yazarımız Ali Ece, "Falcao, Galatasaray'daki Diagne'nin tam tersi bir oyuncu. Kasımpaşa'daki Diagne gayet iyiydi. Form geçici klas kalıcıdır. Falcao'yu bir an unuttuğun zaman kalende golü görüyorsun. Falcao'nun lakabı çok eskiden beri kaplan. Forvet olarak her şeyi yeteri kadar iyi olan bir oyuncu. Hangi pozisyonda nasıl vuracağını çok iyi bilir."

"Galatasaray'ın Samatta ile ilgili transfer düşüncesi de fena bir fikir değil. Samatta'yı Beşiktaş-Genk maçlarından hatırlıyoruz. Galatasaray'da oynarsa kendisini de geliştirir. Falcao transferi olmazsa Samatta kötü bir fikir değil. Eğer Diagne, basında yer alan 13-14 milyon Euro'lara satılabiliyorsa, üzerine 2 milyon Euro daha konularak Samatta transfer edilebilir."

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE! MEHMET ÖZCAN...

İlk 11’e forvet ve ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, yerli kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda, teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği bir isim olan Mehmet Özcan’ı gündemine aldı. Geçen sezon Eskişehirspor’un ligdeki 34 maçında da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, defansif olarak görev yapıyor.

Terim’in Mehmet Özcan’ı, Donk’la beraber yedek ön libero olarak düşündüğü, bir iki sezon içerisinde 11’i zorlayacak adaylar arasında gördüğü öğrenildi.

Her ne kadar genç futbolcunun kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi daha bulunsa da, Eskişehirspor Yönetimi’nin, Galatasaray’a bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

BURAK OLMADI! MITROGLOU OLUYOR!

İtalyan Tuttomercatoweb'in özel haber olarakverdiği bilgiye göre Lecce Kostas Mitroglou transferinde sona geldi.

Marsilya'nın Yunan forveti hiçbir şekilde geri istemediği belirtilirken Lecce'nin transferi bitirmek üzere olduğu yazıldı.

Lecce Marsilya'ya anlaşırsa, 1 sezon daha kiralık anlaşması bulunan Galatasaray'ı da ikna etmek zorunda kalacak. Sarı Kırmızılılar'ın bu transferde İtalyan ekibine zorluk çıkarması beklenmiyor.

Kariyerinde Benfica ve Olympiakos takımları da bulunan 31 yaşındaki forvet geçen sezon Galatasaray foprması altında sadece 2 gol atabilmişti ancak özellikle Akhisarspor'a son saniyede attığı gol şampiyonluk yolunda çok büyük katkı vermişti.















