Galatasaray transfer bombalarını ardı ardı patlatıyor. Sarı-Kırmızılı takım Babel, Adem Büyük, Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Seri'yi kadrosuna kattı. Şimdi hedef forvet. Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

DÜNYA YILDIZI SERI İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılı takım, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Seri, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyordu.

Galatasaray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri’nin de sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham’ın ‘evet’ demesinde etkili oldu.

SERI KİMDİR?

Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Jean Michael Seri, futbola 2010 yılında ülkesinin Africa Sports takımında başladı. Sırasıyla ASEC Mimosas, Porto ve Paços Ferreira formalarını giyen başarılı futbolcu, 2015 yılında Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Hayatını değiştirecek imzayı atan Seri, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Fransa'da harika bir futbol sergileyen ve 123 maçta 12 gol kaydeden Seri'ye Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi devler talip oldu.

Barcelona’yı son anda kaçırdı

26 yaşındaki yıldız futbolcu için İspanya La Liga’nın devlerinden Barcelona da bir dönem devreye girmişti. 2 sezon önce Seri, Fransa’da Nice forması giyerken, Katalan ekibi yıldız ön liberoya da 40 milyon Euro teklif etti. Ancak iki kulüp arasında süren görüşmelerde Nice son anda 50 milyon Euro talep edince Barça da masadan kalkmıştı. Bu olayın yaşanmasının ardından 1 yıl sonra ise Fildişi Sahilli futbolcu 30 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon kulübünün Championship'e düşmesini engelleyemeyen Seri, Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen Seri, milli formayı 19 kez giyerken, 2 de gol kaydetti.

Xavi'den Seri'ye büyük övgü

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran İspanyol efsane Xavi Hernandez, 2017 yılında Seri'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Seri'nin Barcelona'da iyi iş çıkartacağına inandığını belirten Xavi, "Nice'te birine 'Afrikalı Xavi' dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zeka, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça'da çok iyi iş çıkarır.'' açıklamasını yapmıştı.

Yabancılık çekmeyecek

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Belhanda ile Nice'de beraber oynayan Seri, Faslı yıldızla beraber pas yükünü çekmişti. Yeni transfer Babel ile de Fulham'da yarım sezon oynayan yıldız oyuncunun Galatasaray'da uyum sorunu çekmesi beklenmiyor.

En pahalısı o olacak

Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray’a katılmasının ardından Süper Lig’de de kendine önemli bir yer edinme fırsatı bulacak. 26 yaşındaki futbolcu, imzayı attığı takdirde ligin piyasa değeri en yüksek oyuncusu olacak. Şu anda ise ilk sırada Trabzonspor’un genç yıldızları var. 15 milyon Euro ile Abdülkadir Ömür listenin tepesinde yer alırken ikinci sırada ise 13 milyon Euro ile Yusuf Yazıcı var. Üçüncü sırada ise 12 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Başakşehir’den Edin Visca yer alıyor.

BANEGA MÜJDESİ!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol futbol adamı Monchi, Galatasaray'ı umutlandırdı ve “En kısa zamanda takımımızdan ayrılan isimler olacak. Sevillalı birçok oyuncunun geleceği için artık net bir şey söyleyemiyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Fernando Reges’in yerine düşünülen isimlerin arasında ilk sırada yer alan Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncunun kulübü Sevilla’nın sportif direktörlüğünü yürüten Monchi, İspanyol ekibinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki futbol adamı, “En kısa zamanda takımımızdan ayrılan isimler olacak. Sevillalı birçok oyuncunun geleceği için artık net bir şey söyleyemiyoruz. Onlar için gelecek tüm tekliflere açığız. Alacağımız her teklifi değerlendirme altına alacağız” dedi.

MARIANO GİDEBİLİR

Cim-Bom’da satılabilecekler listesine sürpriz bir isim girdi. Sarı-kırmızılıların, Şener Özbayraklı’nın transferi sonrası takımdaki sağbeklerin 3’e çıkması nedeniyle Mariano’yu da satabileceği ifade edildi. Teknik ekibin, yeni sözleşme yapılan Linnes ile beraber Şener’i değerlendireceği, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Mariano’nun satılarak transfer için 3-4 milyon euroluk ek kaynak planlandığı dile getirildi.

(Milliyet)

GALATASARAY'A KULE FORVET! YAREMCHUK...

Diagne'yi satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar bir yandan yeni forvet arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray’ın 2017 yılında Gent’e transfer olan Yaremchuk’u listesine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Yaremchuk’un maliyeti hakkında bilgi almak üzere harekete geçti. Sarı kırmızılılar, oyuncu tarafında Yaremchuk’un menajeriyle de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Dinamo Kiev’in altyapısından yetişen Yaremchuk, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent’e transfer olmuştu. Yaremchuk geçen sezon Gent formasıyla 28 lig karşılaşmasında 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

SAMATTA İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Mbaye Diagne'yi henüz satmamasına rağmen forvet transferi için de büyük uğraş veren Galatasaray'da gündem Mbwana Samatta.

Belçika'da bulunan idari menajer Şükrü Hanedar, Genk kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Belçika basınına da yansıyan haberlere göre Tanzanyalı golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu 9 milyon Euro'ya çıkardı.

Genk'in ise bu formüle yanaşmadığı ve Samatta'yı hemen 10 milyon Euro'ya satmak istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar eğer Diagne'yi satarsa genç yıldız için bu rakamı gözden çıkaracak. Aksi durumda işler çok zorlaşacak.

Kaynak: Takvim

GUSTAVO CUELLAR HEREKATI!

Takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Fernando’nun İspanyol devi Sevilla’ya dönmesinin ardından Aslan’ın gündemine bir kez daha Brezilya’da Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar geldi. 26 yaşındaki ön liberonun kulübünden ayrılmak istediği öğrenilirken, Avrupa’ya gitmek istemesi nedeniyle Kırmızı-Siyahlı ekibin zam teklifini reddettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu gelişmelerin üzerine de Sarı- Kırmızılılar’ın Kolombiyalı’nın menaceriyle iletişime geçtiği bildirildi. Aslan’ın önümüzdeki günlerde Cuellar için Flamengo ile masaya oturması bekleniyor.



