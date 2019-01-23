Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümü tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü

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