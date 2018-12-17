Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Beyoğlu GSStore’a yapılan meşum saldırının ardından Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu tarafından bugün (17 Aralık 2018) Trabzonspor Kulübü adına yapılan açıklama ile saldırı kınanmış ve Camiamızdan özür dilenmiştir.

Ayrıca Trabzonspor’un Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, bugün Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’i arayarak derin üzüntülerini ve özürlerini bildirmiş ve bu olaya katılan ve saldırıyı yapanları şiddetle kınamıştır.

Trabzonspor Kulübü yönetimine, meşum olayı kınamada gösterdikleri tavır nedeniyle teşekkür ederiz.

Bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli yasal süreç başlatılmıştır.

Sporun, camialar ve tüm paydaşlar için barış, dostluk, kardeşlik içinde bir yarış olduğunu bu vesileyle tekrar hatırlatır; “rakibe saygı, kendine saygı” ilkesi içinde, şiddetin asla yaşanmadığı bir mücadele ortamı dileriz.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü