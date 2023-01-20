Galatasaray’dan Torrent’e dev tazminat!

İspanyol hoca ve ekibinin FIFA’da açtığı davayı kazandığı Galatasaray tarafından resmen duyuruldu. C.A.S süreci ise devam edecek. Burak Elmas yönetimi tarafından 14 Ocak 2022 günü göreve getirilen ve 20 maçta takımın başında bulunan İspanyol hoca yaptığı kontrat gereği sözleşmesinin kalan bölümünü G.Saray’dan alacak.





DEV TAZMİNAT RAKAMI!

Galatasaray’ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor.

“Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro’nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.”





DAVA CAS'DA DEVAM EDECEK

Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray’dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin Euro ücret almış olacak. (Ligradyo)



