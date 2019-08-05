Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'ın Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'yla ilgilendiği konuşuluyordu. Söz konusu iddialar bugün Ada basını tarafından da doğrulanırken Sarı Kırmızılılar'ın transfer için ciddi bir şart öne sürdüğü öğrenildi.

Goal.com'un İngilizce edisyonunun edindiği bilgilere göre Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için Chelsea'den oyuncunun haftalık 120 bin sterline tekabül eden maaşının önemli bir kısmını karşılamasını talep ediyor. Haberde İngiliz ekibinin öncelikli amacınınsa futbolcuyu bonservisiyle göndermek olduğu ifade edildi.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler