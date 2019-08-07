Bu yaz kadrosuna kattığı yıldız isimlerle yeni sezon öncesi taraftarlarını bir hayli heyecanlandıran Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri de Tiemoue Bakayoko'ydu. Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise konuyla ilgili olarak Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir habere yer verdi.

Sitenin Galatasaray kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren 24 yaşındaki ön libero için Chelsea'ye kiralama teklifinde bulundu. Haberde yıldız ismin transferi için İtalya'dan bir kulübün de devrede olduğu ifade edildi.