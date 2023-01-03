Sivasspor- Galatasaray maçında Yiğidolar'ın Fredrik Ulvestad'la bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında iptal edilmişti. Bu pozisyon sezona damga vururken, büyük tartışmalara da neden olmuştu. Hem Galatasaray Başkanveki Erden Timur, "VAR kayıtları açıklansın" demişti, hem Sivasspor cephesi, 'Biz gol iptalini anlamadık. Biri bize anlatsın" sözleriyle tepki göstermişti hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.





Tüm bu çağrılara kulak kabartan Türkiye Futbol Federasyonu da şeffaflık gereği tarihte ilk kez VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, 'Önemli hakem hatası' derken, Sivasspor ise 'Hakem hatası değil, kural hatası. Maç tekrar edilmeli" ifadelerini kullandı.





Cim Bom'dan da TFF'nin, VAR kayıtlarını paylaşmasıyla ilgili bir açıklama geldi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda kullanılan ifadeler:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'şeffaflık ilkesi' gereği, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık.

'Nelsson'un rakip ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon...'

Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz.





'Galatasaray-Alanyaspor maçı...'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray'a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. inanıyoruz ki, sadece Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten orta hakemle ilgili var olan tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır.

'Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!'

Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz şeffaflık ve adalet talebine yönelik bu adım için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür eder, "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!" arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz."



