Galatasaray 'da başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştiriyor.

VAR ile ilgili dün açıklama yapan, bugün de Fenerbahçe ile demeç savaşına giren sarı kırmızılı takım, Mehmet Büyükekşi ile görüşerek tartışmalı kararların ortaya çıkmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini iletecek.

Görüşme sonrasında sarı kırmızılı takımın yöneticilerinin açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.





NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, dün oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında bir açıklama yaparak "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!" ifadeleriyle VAR kararlarını eleştirdi.

Bu açıklamanın ardından bugün Fenerbahçe'den sarı kırmızılı takıma tepki olarak karşı bir cevap geldi ve "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz. Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe’yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandılar.

Daha sonra Galatasaray sosyal medya hesaplarından "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok…" ifadelerine yer verdi.



