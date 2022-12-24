Spor Toto Süper Lig 'e İstanbulspor maçıyla dönecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor.





Takviyeler için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiriyor.

MERTENS İÇİN ANDERLECHT İDDİASI

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Dries Mertens'le ilgili Belçika basını ciddi bir iddia ortaya atmıştı.

Voetbal 24'te yer alan habere göre; Anderlecht'in, sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in geri dönmesini istediği ve Belçika ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncuyu geri getirmek için görüşmeler yapacağı öne sürülmüştü.





ÜLKESİNE DÖNMEYE İSTEKLİ

Belçikalı futbolcunun da yıllar sonra ülkesine dönmeye istekli olduğu ve sezon sonu bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği belirtilmişti.

BİR AYRILIK DAHA

Mertens'le ilgili bu gelişmeler yaşanırken, sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanabilir. Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis, tekrar formayı kapmıştı. Sakatlığı bulunan Mauro İcardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak.

1. LİG'DEN MÜTHİŞ TEKLİF

TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ilk isim olan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı.





GOMİS’E 1 MİLYON EURO BÜTÇE

Ryan Babel'e 900 bin Euro veren Eyüpspor, Fransız golcüye ise 1 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor.

G.SARAY’DAN 5. İSİM

Eyüpspor sezon başında Galatasaray'dan Ryan Babel, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katmıştı. (Sabah)



