Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki çınarı Beşiktaş ve Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puanı hanesine yazdırmak ve ligde daha iddialı bir konumda bulunmak için kozlarını paylaştı.

PFDK'nın verdiği cezalar nedeniyle tepki gösteren Galatasaray camiası, buna derbide de devam etti.

beIN Sports'un sunucusu Güntekin Onay'ın maç öncesi yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da maç öncesinde teknik heyetten hiç kimse röportaj için gelmedi." ifadelerine yer verdi.

Davala basın toplantısına katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Sorumlusu Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in cezasından dolayı bugün takımın başında sahaya çıkan Ümit Davala, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.