Galatasaray'dan taraftarlara önemli uyarı!

Galatasaray, bu akşam Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına çağrı yaptı.

21 Aralık 2019, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan taraftarlara önemli uyarı!

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde taraftarlara resmi internet sitesinden bir uyarı açıklaması yaptı:

Futbol Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için deplasman tribününde yer alacak taraftarımızın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na münferit olarak girmesine emniyet tedbirleri gereği müsaade edilmeyecektir.

Manisa Yolu Karaçam ve Kemalpaşa Akalan gişelerde 15.30-16.30 saatleri arası kapama noktası oluşturulacak, taraftarımız polis eşliğinde otobüslerle stada intikal edecektir.

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