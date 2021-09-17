UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan ve Alanyaspor maçı öncesi moral depolayan Galatasaray 'dan taraftarlarına müjde... Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig 'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında düzenleme yaptı.

Galatasaray Kulübü, düzenlemenin taraftarlardan gelen talep doğrultusunda yapıldığını belirten bir açıklama yayımladı ve resmi site üzerinden şu ifadeler kullanıldı:

''Galatasaray seninle güzel! Pandemi koşulları bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Takımımız ve stadımız seni özledi... Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz. Galatasaray seni yanında görmek istiyor. Haydi büyük Galatasaray taraftarı; HES kodunu ve biletini al, destekle tribünde Aslanları!

Galatasaray-Alanyaspor maçı biletleri indirimle revize edilerek satışa çıktı.