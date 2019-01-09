Galatasaray'ın Antalya kampının bitmesine çok kısa süre kaldı ancak henüz transferlerden ses seda yok. Galatasaray taraftarı merakla yapılacak transferleri bekliyor. Portekiz'in Chaves takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Texeira'yı gündemine aldı. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Çaykur Rizespor Ahmet Çalık’ı listesine aldı. Belhanda ve Maicon'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte 9 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GALATASARAY'DA MARCAO BOMBASI!

Transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, transferde ilk olarak stopere yöneldi.

Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede ilk sırada bulunan Mangala'nın fiyatının yüksel olması nedeniyle bu kez de farklı bir isim gündeme geldi.

Serdar Aziz'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle stoper arayışlarına giren Galatasaray, Chaves takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Texeira'yı gündemine aldı.

22 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.

OKAKA UDINESE'YE GİTTİ!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile Galatasaray'ın transfer liestesinde bulunan golcü futbolcu Okaka, İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'ye kiralık olarak gitti.

Nijerya asıllı İtalyan golcü, Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht ve Watford kulüplerinde forma giydi.

Okaka 4 kez de İtalya Milli Takım formasını giydi.

AHMET ÇALIK RİZE YOLUNDA!

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, önceliğini savunma hattına vermişti.

Bu doğrultuda Mavi-Yeşilliler, Galatasaray’da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık’ı listesine almıştı. Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Aslan ile anlaştı.

Transferin resmiyete dökülmesi için Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması bekleniyor.

GALATASARAY'DA İKİ YOLCU! BELHANDA VE MAICON

Bir yandan yeni transferleri bekleyen Galatasaray’da, diğer taraftan yaprak dökümü sürüyor. Arap kulüpleriyle temas halinde olan Maicon ve Belhanda’nın da takımdan ayrılma ihtimallerinin yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray’da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un kadro dışı kalması, Rodrigues’in de satılmasının ardından yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, bir süredir Arap kulüplerinden teklifler alan Maicon ile Belhanda’nın, bu ay içinde takımdan ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Belhanda'ya teklif...

Aslan’ın 10 numarası Belhanda ile Araplar’ın yanı sıra Fransız devi Monaco da yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. İkisi de 5’er milyon Euro Maicon için de sezon başında devrede olan Al Hilal Kulübü’nün teklif getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray’ın bu transfer görüşmesinden beklentisi de yine 5 milyon Euro seviyesinde.

Brezilyalı savunmacının ayrılma durumuna göre, Galatasaray defans hattını 2 stoperle birden güçlendirebilir.

EMRE TAŞDEMİR TRANSFERİ BİTTİ!

Galatasaray, Fatih Terim'in A Milli Takım'da görev yaptığı dönemde ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçiren ve bonservisi elinde olan Emre Taşdemir'in transferini bitirdi.

23 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Galatasaray, Emre'ye maç başı ücret ödeyecek.

2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı. (Ömer Necati Albayrak)

TÖRE'NİN MENAJERİNDEN G.SARAY AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ın, Antalya kampına götürmediği ve başka bir takıma transfer olacağı konuşulan Gökhan Töre hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a transfer olabileceği de iddia edilmişti. Gökhan Töre ile ilgili ortaya çıkan iddialara, menajeri Ali Pektaş cevap verdi.

"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim" diyen Pektaş, sözlerine şöyle devam etti:

Gökhan Töre, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre Beşiktaş'ta takımdan ayrıla kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre aldı. Kaynak: Sabah

ALAN İÇİN 2 ŞOK İDDİA!

Galatasaray golcü transferi için anlaşma sağladığı Alan Carvalho'yu 12 Ocak'ta imza için bekliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmeye çok yakınken Portekizli bir gazetecinin yaptığı açıklamalar kafayı iyice karıştırdı. Bu gazeteci Carvalho hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunduğunu belirtti..

Gazeteci bu sözleşmede geçen sene bir yenilenme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini bu nedenle herkesin Alan'ın sözleşmesinin Ocak'ta bittiğini sandığını da ifade etti. Sosyal medya hesabında aynı gazetecinin yaptığı diğer açıklamada Flamengo'nun da Alan'ı transfer etmek için uğraş verdiği vurgulandı.

SABRİ SARIOĞLU GERİ DÖNÜYOR!

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti. (Dha)

ALBAYRAK İLK TRANSFERİNİ YAPTI!

Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak kişisel iletişimini yönetmek üzere eski Galatasaray muhabiri Pınar Argun ile anlaştı. Başkan, Mustafa Cengiz'in de, kişisel iletişimini yönetmek üzere bir ajansla anlaştığı iddia edildi.

Başkan Cengiz iletişim ajansı ile anlaştı!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla camia içinde tepki gören Başkan Mustafa Cengiz'in de kişisel iletişimini yönetmek üzere önemli bir iletişim ajansı ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Cengiz, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup ettiği maçın ardından, kulüp kanalına yaptığı açıklamalar arasında "20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık ettik" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.