Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Genç oyuncunun kulübü KF Liria, resmi sosyal medya hesaplarından Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Kosova temsilci yaptığı açıklamada; 18 yaşındaki Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ancak resmi sözleşme imzalamadan önce sarı-kırmızılı ekip ile deneme antrenmanlarına çıkacağını belirtti.

FLAMUR GASHI KİMDİR?

Flamur Gashi, 6 Haziran 2000 Kosova doğumlu. 1.91 boyundaki genç kaleci her iki ayağını da kullanabiliyor. Futbola KF Liria altyapısında başlayan Gashi, Kosova temsilcisi ile geçtiğimiz sezon sonunda profesyonel kontrat imzaladı. Bu sezon KF Liria ile 7 maça çıkan ve kalesinde 3 gol gören Gashi, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Genç oyuncunun Kosova temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmaktaydı.