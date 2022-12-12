Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdüren Galatasaray 'da transfer için de yönetim çalışıyor. Türk yıldız için görüşmelerde bulunan Galatasaray'da Okan Buruk, futbolcuyu joker olarak görüyor. İşte detaylar...









HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İstanbul'da Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan Galatasaray, ardından Antalya'ya gitti. Sarı - kırmızılılar Antalya'daki hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

YUSUF KENDİNE GELDİ

Transferin son günü Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis karşılığında gelen Yusuf Demir, sezonun ilk bölümünde şans bulamadı. Takıma uyum sağlayamayan ve sakatlıkla boğuşan Yusuf, Dünya Kupası arasında kendisine geldi. 10 numara pozisyonunda oynadığı Adana Demirspor maçına 2 golle damgasını vuran 19 yaşındaki genç yetenek, hocası Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Buruk, Mertens ve Rashica ile forma rekabetine sokacağı Yusuf'a yeni transfer gözüyle bakıyor.

KRİTİK ZİRVE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmeler doğrultusunda gidecekler listesi tamamen belirlenecek. Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak.









VAN AANHOLT REDDETTİ

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli sol bekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı. Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikte 1.5 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü.

HALİL AKBUNAR HEDEFTE

Bu sezon başında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'ın Galatasaray tarafından takip edildiği öğrenildi. Yıldız futbolcuya başka takımlarında ilgisinin olduğu da ayrıca belirtildi. Şu an Antalya'da kampta bulunan Westerlo, Başakşehir ve Beşiktaş 'la hazırlık maçı yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Halil'in durumunu yakından takip ediyor.

BURUK'UN JOKERİ OLACAK

1 milyon euro bedel karşılığında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, sezon başındaki sakatlığı nedeniyle ilk 5 maçı kaçırsa da bu sezon 13 resmi müsabakada forma giyerken 3 gol ve 3 asistle oynadı. Daha çok kanatlarda forma giyen Halil Akbunar'ın sol bek pozisyonunda da oynayabilmesi ayrıca Türk vatandaşı olması da Okan Buruk'un yabancı sınırlamasında elini güçlendirecek. Takımda joker görevini üstlenecek olan Halil, hem savunmada hem de hücumda kullanılabilecek.







