Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderliği Fenerbahçe 'den devralan Galatasaray , hafta içi mesaisinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Perşembe günü sahasında Başkent ekibini konuk edecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçı da kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maça 6'da 6 ile gitmeyi hedefliyor.

ICARDI MÜJDESİ

Galatasaray, Süper Lig ’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

FENERBAHÇE MAÇINDA 11'E

Dünya Kupası arasında sakatlanan oyuncu uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Arjantinli golcünün Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde ise 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.









KAZIMCAN İLE EMRE SAKATLANDI

Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

VAN AANHOLT MECBUREN 1. TERCİH

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü. Kazımcan ile Emre'nin yokluğunda mecburen 1. tercih olan 32 yaşındaki oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.









VINA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor. Devre arası transfer öncesinde Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Matias Vina oldu. La Gazzetta dello Sport, Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Roma'dan Matias Vina'yı transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Sarı Kırmızılılar'ın renklerine bağlamak istediği Vina, Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı. Muslera'nın Vina ile görüştüğü ve Vina'nın Galatasaray'a sıcak baktığı aktarıldı.

MOURINHO GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da gözden çıkardığı Matias Vina transferi için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Gelişmeler sonrası Uruguaylı için Roma ile Galatasaray yöneticilerinin, yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

13 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ

25 yaşındaki Uruguaylı sol bek, bu sezon Serie A'da 3 maçta 54 dakika süre aldı. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 244 dakika oynayan Vina'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Ağustos 2021'de Palmeiras'tan 13 milyon Euro bonservisle transfer edilen genç oyuncu, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Roma'da 44 maça çıkarken 2 asist yaptı. Vina, Uruguay A Milli Takımını 28 kez giyerken skor katkısı veremedi.







