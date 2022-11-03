Süper Lig 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray , devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli-gündüzlü koşuşturma halinde...

Avrupa medyasında Galatasaray'ın birçok golcü oyuncu ile temasta olduğu yazılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Daravisen'den derlediği habere göre Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'nin peşini bırakmıyor.





VALERENGA HAREKETE GEÇTİ

Haber, "Galatasaray'ın gözü hala Osame Sahraoui'de" şeklinde verilirken Norveç kulübünün oyuncusu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi. Valerenga, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Çünkü genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





2 MİLYON EURO KABUL EDİLMEMİŞTİ

Norveç basınından TV 2 Sport'un haberine göre Galatasaray, Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu, Osame Sahraoui için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Ancak Valerenga, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Norveç ekibi, genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis talep ederken, aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar.

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MENAJERİ GALATASARAY'I AÇIKLAMIŞTI

Geçen sezonun devre arasında Norveç basınına konuşan Osame Sahraoui'nin menajeri Mohammed Fellah, futbolcunun son dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın ilgisinin arttığını ifade etmiş, Fellah, 'Sahraoui ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan birisi de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok' ifadelerini kullanmıştı.

Fas asıllı Norveçli yıldız büyük potansiyel olarak gösteriliyor. 1.5 milyon Euro değeri olan Sahraoui 29 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asiste imza attı. Valerenga altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda forma giyen genç yetenek, iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Kariyerinde ise 99 karşılaşmada ter döken Sahraoui, 13 gol atarken 19 asist üretti. Norveç Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 7 kez oynayan genç yıldızın 1 golü bulunuyor.







