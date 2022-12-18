Galatasaray , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Muslera'ya alternatif arayan, Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın hazırlık maçlarındaki performansından da memnun kalmayan Cim Bom, listesine sürpriz bir ismi dahil etti. Sarı Kırmızılılar'ın genç eldiveni satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ileri sürüldü. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri...

Önce Keçiörengücü sonra İstanbulspor

Hazırlık etabının üçüncü bölümünü İstanbul'da sürdürecek olan Galatasaray, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Nef Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadelede, mümkün olan en ideal 11'i sahaya süreceği ve bir anlamda birkaç gün sonra ligde oynanacak İstanbulspor karşılaşmasının provasını yapacağı öğrenildi. Kampta yıldızı parlayan genç yetenekler ise kulübede hamle oyuncusu olarak hocalarından şans bekleyecek.









Dries Mertens: Aynı şekilde devam edeceğiz

Toulouse ile oynanan hazırlık maçında harika bir frikik golüne imza atan Dries Mertens, Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla yaşadıkları hayal kırıklığı sonrası yeniden toparlandı. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten 35 yaşındaki forvet, "Bu maçı kazanmak ve İstanbul'a iyi hislerle gitmek çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Takım arkadaşlarım ve genç oyuncularımız güzel maçlar çıkardılar. Takım daha önce nasıl iyi oynadıysa veçok önemli maçlar kazandıysa, yineaynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emin Bayram: Kamp dönemi verimli geçti

Galatasaray'da altyapıdan yetişen veyavaş yavaş Abdülkerim - Nelsson ikilisini zorlamaya başlayan 19 yaşındaki Emin Bayram, "Bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Son hazırlık maçını kazanmak da önemliydi. İyi bir oyunla kazanmak da önemliydi" dedi.

Artık kupa maçına odaklanacaklarını veardından lige bakacaklarını söyleyen Emin, kendi performansıyla ilgili olarak, "Her oyuncu gibi ben de oynadıkça ritim buluyorum. Geçen sezon kiralık olarak oynadım vekendimi geliştirdim. Kampta ve maçlarda da elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Biz oyun kuran bir takımız. Antrenmanda ayrıca bir çalışma yapmıyorum ama pas özelliğim olduğu için ben de oyun kurulumuna katkı sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

2 yıldız yine bir araya geldi

Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gittiği için, Sergio Oliveira da sakatlığı nedeniylelige verilen arada takımdan ayrı kaldı. Torreira kupadan dönüp takıma katılırken, Oliveira da uzun süreceği tahmin edilen sakatlıktan kısa sürede döndü ve çalışmalara başladı. Portekizli futbolcu, orta sahadaki partneri Torreira ile dün bir fotoğraf paylaşıp, "Haydi dostum" yazdı.









Van Aanholt'a bonservis onayı

Ara transfer dönemi için gözden çıkarılan veson olarak Yunan kulübü Olympiakos'un talip olduğu Patrick van Aanholt'a, talep etmesi halinde bonservisi verilecek. SarıKırmızılılar, karşılıklı fesih anlaşmasına hazır. Hollandalı futbolcu, bir süredir ayrılık fikrine soğuk bakıyordu. Ancak Olympiakos'la anlaşma sağlaması halinde, tecrübeli sol bekin de Galatasaray'ın ayrılık talebine olumlu yanıt vereceği belirtiliyor. Yıllık 1.9 milyon Euro alan Aanholt'un maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sol bekte yerli isimlerle yola devam edecek.

Sevilla'dan Galatasaray'a yeni transfer teklifi

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da Victor Nelsson gündemi yeniden hareketlenmeye başladı... Sezon başında, Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar'la masaya oturan ancak transferi bitirmeyi başaramayan İspanyol kulübü Sevilla'nın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

13 milyon Euro +3 milyon Euro bonus

Alınan bilgilere göre Sevilla sezon başında olduğu gibi Galatasaray'a 13 milyon Euro +3 milyon Euro bonus içeren resmi teklif yaptı. Ancak yönetimin Nelsson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı şu anda kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.

Listenin ilk sırasında

İspanyol basınına göre Sevilla ara transferde mutlaka yeni bir stoper hamlesi yapmak istiyor ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson yer alıyor. Genç stoperin de bu transferi çok istediği ancak Marcao gibi Galatasaray yönetimine kesinlikle ayrılık konusunda baskı yapmadığı ifade ediliyor. Sarı- Kırmızılılar geçen sezon başında Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya almıştı. Victor Nelsson geride bıraktığımız 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor.









Galatasaray'ın hedefindeki isim Berke Özer

Galatasaray'da sürpriz kaleci iddiası... Fernando Muslera'ya bir türlü iyi bir alternatif bulamayan, yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın hazırlık maçlarındaki performansından da memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, çözümü transferde buldu. Portekiz kaynaklı iddialara göre Galatasaray'ın hedefindeki isim Berke Özer... Fenerbahçe 'den sezon başında bonservisiyle ayrılıp, Portekiz temsilcisi Portimonense'ye imza atan 22 yaşındaki file bekçisiyle ilgilenen Sarı-Kırmızılı kulübün, genç eldiveni satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de aradığını bulamadı

1.91 boyundaki Berke Özer, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında yetiştikten sonra 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamayan genç file bekçisi, 2 yıllığına Westerlo'ya kiralandıktan sonra Fener'e geri döndü ve 1 sezon daha yedek bekledi. Geçtiğimiz yaz kulüpten ayrılan Berke, 4 yıllık imza attığı Portimonense'de şu ana kadar 2 resmi maça çıkabildi, 4 gol yedi. Berke Özer, Portekiz Ligi'nde ise henüz süre alamadı.







