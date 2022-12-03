Galatasaray , transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle Sarı-Kırmızılılar, forvet transferinde hareketli bir hafta geçirmeye hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi, transferi konusunda anlaşma sağladığı iki ismin kulüpleriyle gerçekleştirilecek görüşmelerde bonservislerini almayı planlıyor.

Icardi'de son dakika

Antrenman maçında takım arkadaşına topuk pası vermek istediği sırada sakatlanan Mauro Icardi hakkında beklenen açıklama geldi. Çekilen MR sonucunda, Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi.

Tedavisine başlanan golcü oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Ancak sağlık ekibi Icardi için şimdiden seferberlik ilan etmiş durumda. Hedef, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın bitmesiyle beraber Icardi'yi sahalara döndürmek.

Oliveira: Aslanlar ölmez

Sarı-Kırmızılı ekipte antrenmanda sakatlanan bir başka yıldız Sergio Oliveira, son halinden bir fotoğraf paylaştı. Ayak bileğinin kötü durumda olduğu görülen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna karşın hızlı bir geri dönüş süreci yaşıyor.

İlk etapta 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan, ardından 30 günde geri döneceği belirtilen Oliveira'nın tedaviye çok hızlı cevap vermesi yüzleri güldürdü. Sağlık ekibinin sıradaki hedefi, Oliveira'yı kupa arası sonrasında oynanacak ilk lig maçı olan İstanbulspor mücadelesine yetiştirebilmek.

'Sıra şampiyonluk karelerine'

1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sarı-Kırmızı kareler yarışmasında sonuçlar açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıya katılarak dereceye giren yılın karelerini tek tek inceledi. Favori fotoğrafı sorulan Özbek, "Alanyaspor maçından önceki koreografinin değerlerimizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Anıtkabir'e gitmemiz de çok güzel bir kareydi. Başarı, birbirini sevip birlikte hareket etmekle oluyor. Bunlar, Galatasaray'ın değerlerini ifade eden kareler" dedi ve ekledi: "Gelecek yıl burada şampiyonluk fotoğraflarını göreceğiz."

Foto muhabirimiz Murat Akbaş da 1905 GSYİAD yarışmasında ödülünü aldı.

İlk rakip Vallecano

Galatasaray, Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçını bugün saat 16.00'da Rayo Vallecano ile oynayacak. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bir sonraki rakibi ise 6 Aralık'ta bir başka İspanyol temsilcisi Villerreal olacak.





Takımda eksikler çoğaldı

Cim Bom, bugün Rayo Vallecano ile oynayacağı hazırlık maçına çok sayıda eksikle çıkacak. Dünya Kupası'na giden ve Milli Takım kamplarına katıldıkları için ekstra izin alan isimler dışında; Icardi, Oliveira ve Ross'un sakatlığı bulunuyor. Rashica ile Emre Taşdemir'in tedavileri sürüyor. Son olarak da Midtsjö'nün hastalandığı ve bugünkü maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

Aslan’da forvet haftası

Galatasaray, Moussa Dembele ve Deniz Undav transferleri için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılılar, transferde önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. Moussa Dembele ve Deniz Undav ile söz kesen Galatasaray Yönetimi, her iki oyuncunun kulübüyle de görüşerek bonservislerini almaya çalışacak. Seferovic ve Gomis’e ise yol göründü.

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları erken sıvayan Galatasaray'da, girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. Yönetimin teknik heyetle verdiği ortak karar, hücum hattına biri yerli, diğeri yabancı iki forvet takviyesi yapabilmek. Gündemin ilk sırasındaki isim Moussa Dembele...

Kulübü Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla söz kesen Sarı-Kırmızılılar, bonservis pazarlıklarını başlatmak üzere Fransızlarla masaya oturacak.

Kiralama formülü de masada

Dembele'yi ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yerli forvet arayışındaki ilk tercihi ise Deniz Undav olacak. İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak Deniz'in Galatasaray'da oynama isteği, transfer görüşmeleri sırasında Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirecek. Deniz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

Seferovic'i bekliyorlar

Mevcut kadrodaki yabancı forvetlerden ikisiyle de yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. Bilindiği üzere Galatasaray Yönetimi, Haris Seferovic'in kiralık kontratını feshetmek üzere menajeriyle ilk teması kurdu. İsviçreli santrfor Dünya Kupası'ndan döndüğünde süreç daha da netleşecek. Ancak Okan hoca, en azından ara transfer dönemi açılana kadar Seferovic'ten faydalanmayı planlıyor.

Gomis'e de onay verdiler

Arap kulüplerinden transfer teklifleri alan Bafetimbi Gomis'in de gidişine yönetimden onay çıktı. Dembele ile Deniz Undav transferlerinin gerçekleşmesi durumunda, Seferovic'le birlikte Gomis de gönderilecek. Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına Icardi, Dembele ve Deniz üçlüsüyle devam etmenin hesapları içerisinde.

Metin Karabaş