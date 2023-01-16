Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi transfer açıklamaları da üst üste gelmeye başladı. Galatasaray ilk ayrılığı Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderdi. Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Takıma katılacak yeni isimler olacağı gibi, ayrılacak isimler de olacak. Öte yandan Galatasaray'ın kiradaki isimleriyle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu.

Galatasaray resmen açıkladı

Sarı - kırmızılıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir" denildi.

İlgili Haberler Galatasaray transferdeki yeni hedefini belirledi!





Emin Bayram da imzaladı

İç transferde hareketli saatler yaşayan Cim Bom, Emin Bayram'ın sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

11 maçta oynadı

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Boluspor'a kiralanmıştı. Bu sezon ise 19 yaşındaki oyuncu, 11 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

Taraftarın sevgilisi oldu

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Galatasaray , izlediği transfer politikasıyla bambaşka bir takım kurdu. Sarı - kırmızılılar Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi yıldızları kadroya katarken, en dikkat çeken isimse hiç şüphesiz ki Mauro Icardi olmuştu. Arjantinli yıldız Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralanırken, 29 yaşındaki oyuncu performansıyla taraftarların da sevgilisi oldu.





Derbide 15 dakikada şov yaptı

Alanyaspor ile Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir gol ve bir asistlik performans gösteren Icardi, 5 Kasım'da oynanan Beşiktaş maçında ise attığı iki golle derbinin yıldızı olmuştu.

İtalyanlar'dan yeni iddia

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a kalıcı transferiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu. Haberde; "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır.Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar.

2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor

Cim Bom'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken Aslan stoper takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Vole'nin haberine göre; Galatasaray, İstanbulspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan Mehmet'in, Sarı-Kırmızılılar dışında Süper Lig'den bir talibinin daha olduğu belirtildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper bu sezon 20 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.



