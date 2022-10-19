Süper Lig 'in 10. haftasında son olarak deplasmanda Kayserispor'a yenilen Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İstenilen oyunu henüz sahaya yansıtamayan sarı kırmızılılarda gözler Okan Buruk'un nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

YILDIZLAR BOŞ DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray , birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Üçüncü bölgeye birçok ismi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, henüz istenen verimi alamadı. Mertens, 11 maçta 640 dakika sahada kalırken, henüz skora katkı yapamadı.





Belçikalı yıldız, takımını organize eden bir role bürünürken, elinden geleni yaptı. Öte yandan takıma adapte olan ve hazır hale gelen Juan Mata da 2 maçta 119 dakika sahada kaldı. Öte yandan Mauro Icardi de dün ilk kez ilk 11’de sahada yer aldı. Fakat yıldız forvet, fizik eksikliği ile dikkat çekti. İcardi, Kayserispor mücadelesinde ön bölgede topla buluşma konusunda da bir hayli güçlük çekti.

ESKİ GOLCÜLER ARANIYOR

Sezon başında kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekip, eski forvetlerini mumla arar oldu. Yüksek maliyetlerle transfer edilen Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi, geride kalan haftalarda ne gol ne de tek bir asist üretebildi.





Buna karşın, yaz döneminde elden çıkarılan Aslan'ın eski golcüleri, takımlarına her hafta katkı vermeye devam ediyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenmesine karşın, bedavaya elden çıkarılan Mbaye Diagne, şu ana kadar Karagümrük formasıyla 9 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik performansıyla takımını ayakta tuttu.

TRANSFER HAMLESİ

Bir yandan ligde iyi bir oyun oynamak isteyen Cim Bom, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Galatasaray, yaz transfer döneminde gündemine aldığı oyuncu ile yeniden temasa geçti. Yıldız oyuncunun menajeri ise transferi bu sözlerle duyurdu. İşte tüm detaylar...





ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sol bek mevkisi için transfer yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Sarı kırmızılılar, Şili takımlarından Colo Colo'da oynayan Gabriel Suazo'yu yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Yıldız oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Aslan'ın Gabriel Suazo kadrosuna katmak istediğini ve oyuncuyu izlediğini resmen açıkladı. Sabah'ın yabancı basından derlediği haberin detayında; Cim Bom'un, ara transfer döneminde Suazo'yu renklerine katabileceği belirtildi.





MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Transferle ilgili konuşan Souzo'nun menajeri Alan Silberman, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, beni bugün (18 Ekim Salı) ikinci kez aradı. Gerçekten de oldukça büyük bir Türk kulübü ile iki kez görüştüm. Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu. Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."

TEKLİF BELLİ OLDU

Tüm gelişmelerle birlikte Silberman'ın Galatasaray'a teklifi de belli oldu. Görüşmelerde, Colo Colo'ya ara transferde Soazo için bonservis ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Silberman konuya ilişkin, "Onlara olan cevabımda söyledim, sezon sonuna sözleşmesi sona eriyor ve bu transferde Colo Colo da yer almalı." ifadesini kullandı.

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Gabriel Suazo'nun menajeri, şu sözlerle devam etti:

"Belçikalı Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi aldılar. Son zamanlarda iyi değiller, bu doğru. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya Avrupa Ligi'nde yer almak onlar için ekonomik anlamda önemli. Bu sebepe iyi bir takım kurmak istiyorlar.

Herkesin iyiliği ve huzuru için umarım ki bu görüşmeler meyvesini verir. Transferin çok hızlı gerçekleşmesi için ısrar ediyorum çünkü bu operasyonu ben yürütüyorum. Galatasaray'ın fikri çok çekici. Çünkü büyük bir kulüp. Avrupa'da yeniden rekabetçi olmak istiyorlar ve bu konuda ciddiler."



