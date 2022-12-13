Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da yönetim, yeni bir hamle için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de Florya'ya gelerek kulübü ziyaret etmesinin altında yatan nedenin de bu yeni hamle ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, yeni bir projeyi hayata geçirmek istiyor. İşte detaylar...

NELSSON İÇİN KARAR VERİLDİ

Danimarkalı oyuncunun transferinin stoperde önemli bir kan kaybı yaratacağı görüşünde olacağına karar veren Galatasaray, Nelsson ile de görüştü. Şampiyonluk hedefi ve Nelsson’un takım üzerindeki önemi de Danimarkalı oyuncuya aktarıldı.





Nelsson’a sezon sonunda transferi için gereken hassasiyetin gösterileceği belirtildi. Kontratında 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı stopere vize sezon sonunda çıkacak.

ASLAN'IN 2 YENİ TRANSFERİ

Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan Buruk'tan tam not almayı başardı. Yusuf Demir'in kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer ' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.





Ara transfer etkisi yaratan diğer isim, 19 yaşındaki bir başka orta saha oyuncu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun oyun kurucusu rolünden çok memnun kalan ve basın toplantılarında ona övgüler yağdıran Buruk, özellikle Oliveira'nın pozisyonunda Baran'ı da sık sık değerlendirmeye karar verdi.

BAYERN'İN GENCİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Forvet ve kanat bölgesinde görev yapabilen Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.





Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.

GALATASARAY B TAKIMI GELİYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Galatasaray, B Takım projesi için TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulundu. Sarı-Kırmızılılar, altyapısındaki genç yetenekleri profesyonel düzeyde takımın çatısı altında toplayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulübün, B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Galatasaray cephesi, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında toplayacak. Geçen sezon Niğde Anadolu ile ilk hamleyi yapan Galatasaray, bu kez direkt olarak kendi bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.





FLORYA'NIN ASLANLARI

Okan Buruk 1985'te girip başarıdan başarıya koştuğu Galatasaray'da kendisi gibi altyapıdan yetişen oyuncularla dün hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 oyuncusu için konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz" dedi.