İlk 11’e forvet ve ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, yerli kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda, teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği bir isim olan Mehmet Özcan’ı gündemine aldı. Geçen sezon Eskişehirspor’un ligdeki 34 maçında da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, defansif olarak görev yapıyor.

Terim’in Mehmet Özcan’ı, Donk’la beraber yedek ön libero olarak düşündüğü, bir iki sezon içerisinde 11’i zorlayacak adaylar arasında gördüğü öğrenildi.

Her ne kadar genç futbolcunun kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi daha bulunsa da, Eskişehirspor Yönetimi’nin, Galatasaray’a bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

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