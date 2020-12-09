Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in son gözdesi Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı oldu. Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda Süper Lig'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi. Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.







