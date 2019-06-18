Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mitroglou ile kiralık sözleşmesine son verip; Diagne’yi de 15 milyon Euro’ya elden çıkarmanın planlarını yaparken, gündeme Fernando Llorente geldi.

Yeni sezona Avrupa tecrübesi yüksek iki yeni santrafor ile girmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin talebi üzerine Llorente’nin menajeri ile ikinci kez görüşme masasına oturdu.

2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücret talep eden 34 yaşındaki forvete 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro garanti ücret öneren yönetim, Llorente’nin talep ettiği ücrette ve sözleşme şartında indirime gitmesini bekliyor.

Geleceği hakkında açıklama yapan tecrübeli futbolcu, “Ben ve ailem için en iyi opsiyonları değerlendireceğim. Tottenham benim için bir fırsattı ve şimdi bunun gibi fırsatların olup olmadığını göreceğiz, savaşmaya devam edeceğim” dedi. Llorente geçen yıl 35 resmi maçta 8 gol ve 5 asistle oynadı.

Kaynak: Yeni Şafak