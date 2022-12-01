Aslan'ın hocası Okan Buruk, ara transfer döneminde izlenecek yol haritasını, yönetimle yaptığı son toplantıda netleştirdi. Ligin geride kalan bölümünde, özellikle yerli rotasyonunda sorunlar yaşayan başarılı çalıştırıcı, en kolay çözümü özellikle geri dörtlüdeki Türk oyuncu sayısını artırmakta buldu. Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere yabancılara gelen teklifler, aynı zamanda Ross'un da ciddi bir sakatlık yaşaması, bu bölgeye takviye yapılmasını mecbur kılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı yerli transferleriyle değerlendirip, ilk 11'de ön taraftaki yabancı opsiyonunu artırmayı düşünüyor.

Icardi ve Rashica'nın bonservisi alınacak mı? galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'da kimler gidiyor?





Leo Dubois'ya Juventus şoku

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Leo Dubois, tam da Juventus'la transfer görüşmelerine başladığı sırada İtalya'da yaşanan flaş gelişmeyle büyük şok yaşadı. Juve'nin patronu Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri, kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle topluca istifa etti. Böylece Dubois'nın Juve'ye transfer ihtimali de rafa kalkmış oldu. Çizme basınına göre bir başka İtalyan kulübü Fiorentina da Dubois'yla ilgileniyor. Galatasaray ise Dubois'nın satılma ihtimali nedeniyle bu bölgeye takviye çalışmalarına başlamıştı. Ancak Fransız futbolcunun durumundan bağımsız olarak, sağ beke yerli takviyesi doğrultusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor. Hedefte ise Mert Müldür ve Onur Bulut gibi isimler var.

Halil bu kez gündemde yok

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen, A Milli Takım'a kadar yükselen, diğer Türk devlerinin de transfer gündemine gelen Halil Dervişoğlu, büyük bir düşüş yaşıyor. Kiralık gittiği Championship takımı Burnley'de sadece 60 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki forvetle, Galatasaray'ın bir kez daha ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak kulüp yetkilileri, gurbetçi oyuncuyla ilgili hiçbir girişimin olmadığını dile getirdi.









Oliveira yerine Mata hazırlığı

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Sergio Oliveira'nın yokluğunda orta sahada kimin görev alacağı merak konusu. Torreira'nın partneri olarak ilk etapta Midtsjö ve Berkan ikilisinden biri düşünülse de teknik patron Okan Buruk'un planı farklı. Özellikle İstanbulspor karşılaşmasında hücumcu bir kadroyla sahada olmak isteyen Buruk'un, Juan Mata'yı 8 numaraya çekerek, oyun kurma görevini İspanyol yıldıza vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Ross'la kontrat pazarlığı var

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle en az mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un kontratının dondurulması için görüşmeler başladı. SarıKırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun lisansını sezon sonuna kadar iptal edip, hücum hattına yapılacak yabancı transferi için kontenjan açmayı planlıyor. Sözleşme dondurma işleminin hangi şartlarda yapılacağını masaya yatırmak üzere, Ross'un menaceri İstanbul'a davet edildi.

Barış Alper'e izin çıkmadı

Cim Bom'un genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a, Süper Lig kulüplerinden adeta teklif yağmuru var. Sivasspor , Konyaspor ve Antalyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istiyor. Okan hocanın ise Barış'tan sezonun ikinci yarısında da faydalanmak istediği, hatta birçok maçta ilk 11'de oynatmayı planladığı, bu nedenle transfere izin vermediği öğrenildi. Ancak Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planlamasına göre, Barış'la ilgili bir karar değişikliğine gidilebileceği de gelen haberler arasında.

'Galatasaray benim hayalimdi'

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Milli kalecilerden Sinan Bolat, "Galatasaray'da oynamak benim çocukluk hayalimdi" dedi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray'da güzel bir sezon geçirdiğini belirterek, "Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamak bunu daha da güzelleştirdi. Benim için ayrı bir mutluluk ve gurur. Muslera gibi bir kaleci olduğu için fazla süre almadık, sadece kupa maçlarında oynadık. Muslera, yetenek ve karakter olarak çok iyi bir insan. Bence, Türkiye’ye gelen yabancı kaleciler arasında ilk 3’e girecek birisi" açıklamasını yaptı.









İlk sırada Cenk Özkacar var

Yerli savunmacı transferinde ilk sırada ise Cenk Özkacar var. A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki savunmacının bonservisi Lyon'da ve Valencia'da kiralık oynuyor. Ancak İspanyol kulübünde satın alma opsiyonunun bulunması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Sarı-Kırmızılılar buna rağmen Cenk'le anlaşmayı sağlayıp, Valencia'ya olası transferinin önüne geçmeye çalışacak. Önümüzdeki hafta genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacağı da gelen haberler arasında.

Samet Akaydın'ın sözleşmesi bitiyor

Savundaki diğer yerli adayı ise hemen hemen tüm şampiyonluk adaylarının listesinde bulunan Samet Akaydın. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla müthiş bir form grafiği ortaya koyan 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, iştah kabartan bir başka unsur. Ancak Galatasaray'ın planı, bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek.

Dolayısıyla öncelik Adana Demirspor'la anlaşma sağlayabilmek. Sarı Kırmızılılar, kısa süre içerisinde Samet konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın kaynaklar, Samet transferinin Cenk'e göre çok daha yüksek ihtimalli olduğunu ifade ediyor.

Metin Karabaş







