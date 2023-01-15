Galatasaray Süper Lig'de ilk yarının son maçında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0'la geçmeyi başardı. Sarı-Kırmızılı futbolcular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Yoluna 8'de 8'le devam eden Sarı-Kırmızılılar'da mücadelenin hemen ardından Nef Stadyumu'nda kritik transfer zirvesi gerçekleştiği öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk'un sıcağı sıcağına ilk yarı ve kadro değerlendirmesi yaptığı, transferi de konuştuğu kaydedildi. Yapılan transfer toplantısının oldukça verimli geçtiği gelen haberler arasında.





Gündemdeki yıldız ortaya çıktı

Aldığı galibiyetlerle lider durumda bulunan Galatasaray, yapacağı transfer hamleleriyle şampiyonluğa uzanmak istiyor. Ara transferde Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan, Yusuf Demir'in de geleceğini sorgulayan Galatasaray'da bir süredir Icardi ve Mertens skalasında bir oyuncu aranıyordu ve gündemdeki isim ortaya çıktı.

Teklifi değerlendirmek istiyor

Hücum hattına takviye düşünen sarı-kırmızılıar, sezon başında ilgilendiği Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Tottenham'ın Brezilyalı çok yönlü hücum oyuncusu Moura'nın, hocası Conte ile yıldızları barışmadı. Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. PSG'den Icardi'yi kiraladığı taktikle hareket eden sarı-kırmızılı kulüp, Moura'nın ücretinin büyük bölümünü İngilizler'in ödemesini istedi. Galatasaray bedelsiz kiralama formülü üzerinde duruyor ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Uğur, Aslan oluyor

Bu sezon Van Aanholt, Kazımcan ve Emre Taşdemir rotasyonundan formsuzluk ve sakatlıklar sebebiyle istediği verimi alamayan, son olarak bu bölgede Dubois'yı kullanmaya başlayan Galatasaray, aradığı sol beke kavuşuyor... Sivasspor 'la her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Uğur Çiftçi'ye kısa süre içinde resmi imza attıracak. Forma istikrarıyla dikkat çeken Uğur'un Galatasaray'a gelir gelmez formayı kapması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da böylece ilk 11'deki 3 yerli mecburiyetinde eli bir hayli rahatlamış olacak.

Editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın, Uğur Çiftçi hakkındaki mini yorumu:

"Okan Buruk'un ilk tercihi Güray Vural'dı. Ancak gerçekleşmedi. İkinci seçenek ise Uğur'du ve hem Sivasspor'un bonservisleikna olması hem de Uğur'un bu transferi çok istemesiyle iş kolay çözüldü. Galatasaray yeni sezona Uğur'la başlamaz muhtemelen ama şampiyon olana kadar da savunma özellikleriyle sıkıntı yaşamadan o bölgedeki eksiği tamamlar. Hücum konusunda çok beklenti içinde olmamak lazım. Kademe bilgisi, sertliği vetaktiksel sadakati yüksek bir oyuncu."

Cenk Özkaçar hamlesi

Galatasaray, sol beke Uğur Çiftçi takviyesinin ardından stopere de transfer yapmak üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar var. İspanyol kulübünde sadece 3 lig maçında 327 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki solak stoperle temaslara geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilerleme kaydettiği öğrenildi. Cim Bom bu transferle birlikte altyapıdan yetişen Metehan ile Emin Bayram dışında yedeği olmayan Abdülkerim - Nelsson ikilisine önemli bir alternatif sağlayacak.



