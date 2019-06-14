Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve önümüzdeki sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Foot Mercato adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre transfer çalışmalarına son sürat devam eden Cim Bom, Trabzonspor'un eski yıldızı Stephane Mbia'yı gündemine aldı.

Haberde Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall'da forma giyen 33 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun bu yaz Avrupa'ya geri dönmek istediği ve kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında Espanyol, Getafe, Celta Vigo ve Galatasaray'ın olduğu ifade edildi. Trabzonspor, 2015 yazında Sevilla'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı deneyimli oyuncuyu yarım sezon sonra Hebei China Fortune'a 6 milyon euro karşılığında satmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler