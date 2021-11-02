Nef Stadı’nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı’na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, "4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray’a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güzide bir kulübüyle tekrar sponsorluk anlaşması yapmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Halit Gülbakanoğlu ise şunları söyledi:

"2015’ten beri Galatasaray markasıyla Nesine olarak farklı sponsorluklarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Bunu gitgide büyütüyor olmak bizi mutlu ediyor. İki senelik bir sırt sponsorluğu başlatmış oluyoruz. Minimum iki yılla başladık, daha da uzun soluklu devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük kulüpleri ve THY Avrupa Ligi gibi sponsorlukların dışında futbol dışındaki branşlara da sponsor olmak istiyoruz. Sporda Türkiye’nin en büyük platformu olarak bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Eşya piyangosu organizasyonunu da bu sponsorluk çerçevesinde yapmak istiyoruz."

İSTANBUL (AA)