Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray bu doğrultuda bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına hızlı başlayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile gerçekleştirdiği transfer zirvesinde istediği isimlerin listesini verdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ!

Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak takımda kaliteli yerli ayaklar görmek istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncularına göz diken Fatih Terim, Galatasaraylılara büyük bir sürpriz yapacak. Transfer listesinde gözünü ilk olarak yerli oyunculara diken Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu. İlk 11'e en az 5 tane yerli oyuncu monte etmeyi düşünen Fatih Terim, transfer listesini yönetime verdi. İlk 11'e en az 5 tane yerli oyuncu monte etmeyi düşünen Fatih Terim, transfer listesini yönetime verdi. Cim Bom'da yerli oyuncu transfer çalışmaları sürerken, yurt dışında süren yabancı oyuncu transferleri de basına sızdı. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in raporu doğrultusunda dünyaca ünlü golcü ve kanat forvetlerle temasa geçti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, taraftarlarını ayağa kaldıracak transferlere imza atmak üzere.

Adı geçen sene de Sarı Kırmızılı takımla geçen ünlü yıldızlar Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Hem lig, hem kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transfer listesi sonunda basına sızdı.

İşte Galatasaray'ın yabancı oyuncu transfer listesi:

Frank Ribery

Mario Balotelli

Bruma

Ryan Babel

Radamel Falcao

Garry Rodrigues

Douglas

Moussa Djenepo

Krepin Diatta

Joseph Paintsil

Andy Carroll

GALATASARAY'DAN SELÇUK İNAN KARARI

Aslan’da sözleşmesi biten kaptan Selçuk İnan’la yola devam edilecek.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu böylece kariyerini sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak. Önceki yıllarda aldığı 2.9 milyon euroluk yüksek yıllık ücret nedeniyle eleştirilen başarılı oyuncu yapacağı bir senelik anlaşma karşılığında bunun neredeyse yarısına imza atacak. (Skorer)

FATİH TERİM TAYLAN ANTALYALI'YI İSTİYOR

Süper Lig’e veda eden Erzurumspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözdeleri arasında yer alıyor.

Doğu ekibi ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına alan sarı-kırmızılılar, 3 milyon lira bonservisi gözden çıkardı. Transferde yerli oyunculara yönelen Cim-Bom’un kısa süre içinde Taylan’ı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Bu arada Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı’nın önümüzdeki günlerde 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyla daha önce her konuda anlaşma sağlamıştı. (Skorer)

GALATASARAY'DAN ONYEKURU KARARI!

Transfer rotasını belirleyen Galatasaray yönetimi, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor’un ardından üçüncü hedef olarak Henry Onyekuru’yu belirledi.

Sarı kırmızılı yönetim, ligde 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıl daha takımda tutmak için hemen harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'ın bu konuda acele etmesinin sebebi, Onyekuru’nun 21 Haziran’da başlayacak Afrika Kupası’nda Nijerya Milli Takımı forması giyecek olması. Oyuncunun burada iyi performans göstermesi durumunda taliplerinin ve dolayısıyla fiyatının artacağı ihtimalini dikkate alan sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta İngiltere’ye giderek Everton’la masaya oturacak. Onyekuru için bu sezon 800 bin Euro ödeyen yönetim, bu kez 1.2 milyon Euro önerecek. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’nın transferi konusunda önemli bir adım attı. 29 yaşındaki sağ beke Türk Lirası üzerinden 2+1 yıllık kontrat öneren sarı kırmızılı yönetim, oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı. Kaynak: Hürriyet

GALATASARAY'DAN VEDAT MURİÇ ATAĞI!

Transfer derbisi erken başladı. Kanarya’nın 2 milyon Euro’ya söz kestiği Kosovalı golcü için Galatasaray, Çaykur Rize’ye 2.5 milyon Euro teklif etti. Yaklaşık 1 aydır Fenerbahçe tarafından transferi için uğraşılan, oyuncuyla anlaşmaya varılan ve kulübüyle de söz kesilen Vedat Muriç konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcü için Galatasaray da Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro bonservis bedeli verdiği transfer için sarı-kırmızılı kulüp 2 milyon 500 bin Euro önererek bir adım öne geçti. Çaykur Rize yönetimi, henüz oyuncuyla ilgili kararını vermedi... Fenerbahçe ile sözlü bir mutabakat olduğu için bu durum sarı-lacivertilere bildirildi.

Fenerbahçe Başkanıı Ali Koç'un bir adım daha atarak teklifini 2.5 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor. Şayet bu gerçekleşirse Vedat Muriç, Fenerbahçe forması giyecek. Aksi halde ise Kosovalı golcü, G.Saray'ın yolunu tutacak.

SON DAKİKA OZAN KABAK GELİŞMESİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından Ozan Kabak'ın geri dönmesini istedi. Milli yıldızın sözleşmesindeki maddeden yararlanmayı isteyen Galatasaray'ın, transfer yöntemi de ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından Ozan Kabak'ın geri dönmesini istedi. Milli yıldızın sözleşmesindeki maddeden yararlanmayı isteyen Galatasaray'ın, transfer yöntemi de ortaya çıktı. Stuttgart'la küme düşen Ozan Kabak için bomba bir iddia gündeme geldi.

Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın ise Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Bild açıkladı!

Almanya'da iyi bir sezon geçiren ancak takımı Stuttgart'ın düşmesiyle şoku yaşayan Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki detay devreye girdi. Bild, Ozan Kabak'ın sözleşmesine ulaştı ve sözleşmedeki o maddeyi duyurdu. Resmi sözleşmeye göre o madde şöyle; 'Stuttgart küme düşerse 15 milyon euro'yu getiren Ozan'ı alır'

Düşük olarak yorumlanan bu bonservis bedelinin Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartacağının da altı çizildi.











































