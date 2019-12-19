Galatasaray'da transfer gelişmesi... Sarı kırmızılılar, Nzonzi'nin yerine Roma'dan 2 yıldız Kalinic ve Mkhitaryan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray'da transfer rotası İtalya'ya kaydı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip bu oyuncu üzerinden bir taşta iki kuş vurmayı planlıyor. İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlıklarını sürdüren yöneticiler, İtalyanların FFP anlaşması nedeniyle Fransız oyuncuyu geri istememesi üzerine kontra bir teklif yaptı.

A Spor'un iddiasına göre; Roma ile görüşmeleri sürdüren idari menajer Şükrü Hanedar, "Nzonzi'yi alın, kiralık oynayan Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin" dedi.